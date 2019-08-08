Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Будущая программа с МВФ. Нацбанк раскрыл подробности

Будущая программа с МВФ. Нацбанк раскрыл подробности
08.08.2019, 11:45

НБУ рассчитывает на долгосрочную программу по $2 млрд в год

Национальный банк (НБУ) прогнозирует, что объем новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) составит $5-10 млрд, а ожидаемый срок ее действия - 4 года. Об этом рассказал зампредседателя Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью Financial Observer.

По словам Сологуба, новая программа будет в формате EFF (Extended Fund Facility).

"Обычно программа EFF продолжается 2,5-4 года. Мы используем эти параметры в макроэкономических прогнозах Нацбанка. Размер программы будет зависеть от ее продолжительности. Мы считаем, что это будет $5-10 млрд", - сказал он.

Первый транш МВФ в пределах новой программы НБУ ожидает до конца 2019 года. Его размер составит $2 млрд. В дальнейшем Нацбанк прогнозирует поступление траншей по $2 млрд ежегодно.

Как отметил Сологуб, новая программа с МВФ не так важна для центробанка с точки зрения объема финансирования, поскольку уровня резервов сейчас достаточно, чтобы сгладить курсовые колебания.

"Новая программа станет важным сигналом для других доноров. Существует перспектива получения нового финансирования от Европейского союза и Всемирного банка. Мы с большей вероятностью добьемся успеха, если у нас уже будет программа с МВФ", - сказал заместитель главы НБУ.

По оценкам Нацбанка, сумма финансирования от других крупных доноров в 2020-2021 гг. может составить около $1 млрд.

Напишите нам
Комментарии
Последние новости
 