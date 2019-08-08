Будущая программа с МВФ. Нацбанк раскрыл подробности

Национальный банк (НБУ) прогнозирует, что объем новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) составит $5-10 млрд, а ожидаемый срок ее действия - 4 года. Об этом рассказал зампредседателя Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью Financial Observer.

По словам Сологуба, новая программа будет в формате EFF (Extended Fund Facility).

"Обычно программа EFF продолжается 2,5-4 года. Мы используем эти параметры в макроэкономических прогнозах Нацбанка. Размер программы будет зависеть от ее продолжительности. Мы считаем, что это будет $5-10 млрд", - сказал он.

Первый транш МВФ в пределах новой программы НБУ ожидает до конца 2019 года. Его размер составит $2 млрд. В дальнейшем Нацбанк прогнозирует поступление траншей по $2 млрд ежегодно.

Как отметил Сологуб, новая программа с МВФ не так важна для центробанка с точки зрения объема финансирования, поскольку уровня резервов сейчас достаточно, чтобы сгладить курсовые колебания.

"Новая программа станет важным сигналом для других доноров. Существует перспектива получения нового финансирования от Европейского союза и Всемирного банка. Мы с большей вероятностью добьемся успеха, если у нас уже будет программа с МВФ", - сказал заместитель главы НБУ.

По оценкам Нацбанка, сумма финансирования от других крупных доноров в 2020-2021 гг. может составить около $1 млрд.