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13.06.2019, 11:18

В Администрации президента ждут новую программу с МВФ в этом году

В Администрации президента ждут новую программу с МВФ в этом году

В АП работают над новой программой с МВФ на 3-4 года

Украина работает над подготовкой к возможному запуску в конце года новой трех-четырехлетней программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил замглавы Администрации президента (АП) Алексей Гончарук в интервью НВ Бизнес.

"Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на 3-4 года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого появятся необходимые условия", - сказал он.

"В ней мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень", - пояснил Гончарук.

Он отметил, что для новой программы есть хорошие стартовые условия: в течение последних 14 кварталов экономика растет, наблюдается приемлемый уровень инфляции и рост резервов, а также улучшение показателей в рейтинге Doing Business на протяжении пяти лет.

По мнению замглавы АП, условия хорошо подготовленной программы МВФ можно использовать для того, чтобы осуществить экономический прорыв и стать "Восточноевропейским тигром".

"Но для этого нам надо летом и осенью очень хорошо поработать для сохранения финансовой стабильности. У нас отличная команда, конструктивный рабочий контакт с Национальным банком Украины и Министерством финансов. Поэтому все необходимое у нас для этого есть", - сказал Гончарук.

Ранее о том, что Украина может получить кредитный транш МВФ до конца 2019-го говорила замглавы НБУ Катерина Рожкова, уточнив, что это оптимистичный сценарий.

Миссия МВФ завершила работу в Украине в мае, но готова вернуться в Киев после выборов и формирования нового правительства.

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Как заявляла министр финансов Оксана Маркарова, подавляющую часть программы Украина выполняет, но МВФ обеспокоен отменой статьи о незаконном обогащении и задержкой с большой приватизацией.

Продолжение сотрудничества с МВФ является также важным для программы макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которой Украина работает для получения второго транша в сумме 500 млн евро.

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Теги: МВФ, алексей гончарук
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