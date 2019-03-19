В Минфине назвали дату пересмотра программы МВФ для Украины

Оценочная миссия Международного валютного фонда (МВФ) для пересмотра программы stand-by ожидается в мае-июне, сообщила министр финансов Оксана Маркарова в эфире Радио НВ.

Как подчеркнула Маркарова, только после этого визита МВФ будет принимать решение об очередном транше для Украины.

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"Первый пересмотр будет в мае-июне. На прошлой неделе в Украине работала техническая миссия, а не оценочная, которая идет перед пересмотром", - пояснила она.

Маркарова также сообщила, что вскоре ожидается еще одна техническая миссия МВФ, которая будет касаться реформирования Фискальной службы, ее разделения на налоговую и таможенную службы.

По словам министра, подавляющую часть программы Украина выполняет, но МВФ обеспокоен отменой статьи о незаконном обогащении и задержкой с большой приватизацией.

Ранее Маркарова рассказала, какие еще условия МВФ Украине предстоит выполнить.