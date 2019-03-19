В Минфине назвали дату пересмотра программы МВФ для Украины

Оценочная миссия Международного валютного фонда (МВФ) для пересмотра программы stand-by ожидается в мае-июне, сообщила министр финансов Оксана Маркарова в эфире Радио НВ.
Как подчеркнула Маркарова, только после этого визита МВФ будет принимать решение об очередном транше для Украины.
"Первый пересмотр будет в мае-июне. На прошлой неделе в Украине работала техническая миссия, а не оценочная, которая идет перед пересмотром", - пояснила она.
Маркарова также сообщила, что вскоре ожидается еще одна техническая миссия МВФ, которая будет касаться реформирования Фискальной службы, ее разделения на налоговую и таможенную службы.
По словам министра, подавляющую часть программы Украина выполняет, но МВФ обеспокоен отменой статьи о незаконном обогащении и задержкой с большой приватизацией.
Ранее Маркарова рассказала, какие еще условия МВФ Украине предстоит выполнить.