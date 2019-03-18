В Минфине рассказали, какие условия МВФ еще нужно выполнить

Министерство финансов выполнило все маяки и львиную часть условий программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), рассказала ЭП министр Оксана Маркарова.

Часть обязательств, которые еще предстоит выполнить, касается государственных банков. В частности, ведется работа по отбору кандидатов в набсоветы Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка. "Я надеюсь, это произойдет до конца апреля", - сказала Маркарова.

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В апреле-мае также ожидается объявление конкурса на отбор руководителей Государственной таможенной и Государственной налоговой служб - двух новых ведомств вместо Государственной фискальной службы.

Выполнение ряда условий Меморандума и обязательств Украины перед ЕС зависит от парламента, отметила Маркарова.

Верховная Рада должна проголосовать за законопроект о введении авторизованных экономических операторов (№7473). "Он относится к евроинтеграционным законопроектам, и сейчас мы вместе с комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики дорабатываем его", - сказала министр. Она рассчитывает, что депутаты рассмотрят его после закона о языке.

Еще два законопроекта, которые нужно принять в рамках обязательств перед МВФ и ЕС, - о введении общего транзита (№9532) с 35 странами и о предотвращении отмывания денег (№9417). Эти законопроекты, вместе с ратифицированной Конвенцией MLI, позволят объединить усилия в борьбе с неуплатой налогов.

От продолжения сотрудничества Украины с МВФ зависит, сможет ли Украина получить финансирование Всемирного банка (ВБ), отмечает Маркарова.

Украина уже начала переговоры с ВБ о следующей сумме гарантий."Конечной цифры пока нет, но она может быть на уровне прошлого года - около 1 млрд долларов", - сообщила министр.

Также продолжение сотрудничества с МВФ является важным для программы макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которой Украина работает для получения второго транша в сумме 500 млн евро.

"Все наши международные кредиторы готовы нам помогать и выделять финансирование, но наше пребывании в программе с МВФ является для них бенчмарком и обязательным условием", - резюмировала она.

Ранее Маркарова сообщила, что большинство условий Меморандума с МВФ, которые должны быть выполнены к концу марта, "на сегодня выполнены или находятся в процессе выполнения и должны быть выполнены в ближайшее время".