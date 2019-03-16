Новый транш: Минфин рассказал, как Украина выполняет условия МВФ

Украина выполнила большинство условий для получения очередного транша кредита в рамках действующей программы с Международным валютным фондом. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает УНИАН.

"Большинство условий, которые должны быть выполнены к концу марта, на сегодня выполнены или находятся в процессе выполнения и должны быть выполнены в ближайшее время", - сказала она.

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Маркарова подчеркнула, что действующая программа с МВФ достаточно реалистична, и Минфин не видит каких-то проблем с ее выполнением.



Напомним, в декабре прошлого года совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд. Это десятая программа МВФ для страны. Первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд Украина получила 21 декабря 2018-го. Получение еще двух траншей по $1,3 млрд ожидается после пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

С 5 по 13 марта текущего года в Киеве работала техническая миссия МВФ. По информации НБУ, одним из ключевых вопросов дискуссии с представителями МВФ была отмена Конституционным судом Украины (КС) статьи о незаконном обогащении. Как заявляют в НАБУ, из-за этого решения все производства против коррупционеров будут закрыты.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что не видит угрозы для сотрудничества с МВФ из-за отмены в феврале КС статьи о незаконном обогащении.

G7 и Всемирный банк требуют от Украины восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Transparency International заявила, что в случае, если Украина не найдет решения по вопросу статьи УК о незаконном обогащении, есть вероятность, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены.

28 февраля 2019-го президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение.