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НАБУ открыло уголовное дело по информации Наших грошей
05.03.2019, 16:49

Украина не выполнила структурные маяки МВФ на фондовом рынке

Украина не выполнила структурные маяки МВФ на фондовом рынке

В Киев приехала миссия МВФ

В Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда, которая в том числе оценит прогресс в развитии национальных рынков капитала. Об этом сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев в Facebook.

"Сегодня в Киеве начала работу миссия МВФ, которая в том числе оценит прогресс в развитии национальных рынков капитала. Что мы можем показать нашим кредиторам? Ничего! Ни один отраслевой структурный маяк не выполнен", - написал он.

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Хромаев напомнил, что Украина обязалась перед МВФ принять ряд законопроектов. В частности, к концу марта 2019 года Верховная Рада должна была принять законы "о сплите" и "О защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала".

Рассмотрение обоих законопроектов было отстрочено Верховной Радой.

Помимо этого, рассмотрения ожидает законопроект №9035, который был разработан вместо отклоненного в начале июля 2018 года проекта закона "О рынке капитала и организованных товарных рынках".

Однако рассмотрение этого документа бессмысленно без принятия хотя бы одного из двух вышеуказанных, утверждает глава НКЦБФР.

"Через развитие рынков капитала мы можем сделать более богатыми наших граждан, украинские компании. Вместо этого, каждый день отсрочки реформ – это убытки. Могли бы зарабатывать, но теряем", - заключил Хромаев.

Ранее Министерство финансов призвало парламент принять девять важных законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества с ЕС и МВФ. В частности в их число вошли законопроекты о "сплите" и "О защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала".

Напомним, приятие законопроекта о "сплите" - один из пунктов новой программы (stand-by) финансовой помощи МВФ Украине на $3,9 млрд. Из этой суммы, Украина в декабре 2018-го получила от МВФ $1,4 млрд.

По словам замглавы НБУ Катерины Рожковой, закон о "сплите" лежит в парламенте в ожидании второго чтения.

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Теги: нкцбфр, тимур хромаев, требования мвф
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