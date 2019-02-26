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Конституционный суд отменил статью УК о незаконном обогащении
26.02.2019, 16:06

Минфин назвал законопроекты, которые требует принять МВФ и ЕС

Минфин назвал законопроекты, которые требует принять МВФ и ЕС

Минфин назвал девять важных законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества с ЕС и МВФ

Министерство финансов призвало Верховную Раду принять ряд законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества с международными кредиторами Украины. Об этом говорится в сообщении министерства.

В Минфине отметили, что на этой неделе парламент будет иметь возможность принять пакет законопроектов, которые позволят создать в Украине современную таможню, эффективней противодействовать отмыванию доходов и предотвращать уклонения от налогообложения.

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Кроме того, эти законопроекты защитят инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала, реформируют небанковский финансовый сектор, а также обеспечат автоматический доступ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) к реестрам, необходимых для реализации его полномочий.

Иллюстрация - пресс-служба Минфина

"Принятие этих законопроектов станет существенным шагом Украины на пути евроинтеграции, откроет доступ к дальнейшей макрофинансовой помощи Европейского союза, позволит продолжить сотрудничество с МВФ, позволит финансовое партнерство с государством Катар, а также послужит мощным сигналом для других потенциальных инвесторов", - заключили в Минфине.

Напомним, приятие законопроекта о "сплите" - один из пунктов новой программы (stand-by) финансовой помощи МВФ Украине на $3,9 млрд. Из этой суммы, Украина в декабре 2018-го получила от МВФ $1,4 млрд.

По словам замглавы НБУ Катерины Рожковой, закон о "сплите" лежит в парламенте в ожидании второго чтения.

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Теги: Минфин, кредиторы украины
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