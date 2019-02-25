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25.02.2019, 10:05

В НБУ рассказали, почему закон о СПЛИТ снова не приняли

В НБУ рассказали, почему закон о СПЛИТ снова не приняли

Закон о СПЛИТ лежит в парламенте в ожидании второго чтения

Определенные финансовые группы препятствуют принятию законопроекта № 2413 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (закон о СПЛИТ). Об этом сказала в интервью НВ.Бизнес первый заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова.

Она отметила, что закон о СПЛИТ лежит в парламенте в ожидании второго чтения. "Более двух лет мы уже ждем принятия "неотложного" законопроекта. Мы видим противодействие со стороны определенных финансовых групп, для которых существующий порядок вещей является привычным и удобным, и более сильный регулятор им совершенно не нужен", - сказала Рожкова.

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По ее словам, существует расхожая страшилка, якобы Национальный банк, который вывел 100 банков с рынка, после "СПЛИТа" проведет такую же чистку небанковского рынка. "Но это не соответствует действительности. У нас точно нет цели кого-то "чистить", более того, мы будем упрощать, а не ужесточать надзор", - подчеркнула она.

Рожкова отметила, что страховые компании в основном боятся увеличения требований к капиталу. При этом, по ее словам, 60% компаний уже увеличили капитал согласно требованиям, которые планировалось вводить только через год после принятия законопроекта, то есть не ранее 2020 года.

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Напомним, приятие законопроекта о "сплите" - один из пунктов новой программы (stand-by) финансовой помощи МВФ Украине на $3,9 млрд.

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Теги: Катерина Рожкова, сплит, закон о сплите
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