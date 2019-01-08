Украина в мае должна повысить цены на газ на 15%, - МВФ

Международный валютный Фонд обнародовал план финансирования Украины в рамках программы Stand By, утвержденной Советом МВФ 18 декабря прошлого года.

Согласно отчету Фонда, в 2019 году правительство получит два транша по $1,3 млрд: 15 мая и 15 ноября. Всего 14-месячная программа рассчитана на $3,9 млрд, 1,4 млрд Украина получила в конце декабря.

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Программа Stand By предусматривает два обязательных условия (prior actions): сохранение бюджетного дефицита на уровне 2,3% ВВП, а также повышение цен на газ до рыночного уровня.

МВФ предполагает, что Кабмин повысит розничную стоимость газа для населения еще на 15% до 1 мая. Следующий этап – полное соответствие цен рыночным с 1 января 2020 года.