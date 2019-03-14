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14.03.2019, 15:29

Незаконное обогащение. НБУ не видит угрозы в отношениях с МВФ

Незаконное обогащение. НБУ не видит угрозы в отношениях с МВФ

МВФ обсуждал с Нацбанком отмену статьи о незаконном обогащении, но решения нет

Национальный банк Украины (НБУ) не видит угрозы для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) из-за отмены Конституционным судом (КС) статьи о незаконном обогащении. Об этом заявил глава регулятора Яков Смолий на брифинге 14 марта.

По его словам, во время работы технической миссии МВФ в Киеве 5-13 марта обсуждался этот вопрос, но решения никакого не приняли.

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"Мы продолжаем работать в обычном режиме и не видим в этом рисков для сотрудничества с МВФ и получения траншей", - отметил Смолий.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Через два дня президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный новый законопроект.

G7 и Всемирный банк требуют восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Transparency International заявила, что в случае, если Украина не найдет решения по вопросу статьи УК о незаконном обогащении, есть вероятность, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены.

5 марта в Киев приехала миссия МВФ, чтобы оценить прогресс Украины в выполнении своих обязательств в рамках программы stand-by на $3,9 млрд.

В декабре прошлого года совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд. Это десятая программа МВФ для страны. Первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд Украина получила 21 декабря 2018-го.

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Теги: МВФ, НБУ, незаконное обогащение, статья 368-2
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