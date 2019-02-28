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28.02.2019, 16:02

Верховная Рада узаконила конвенцию о борьбе с неуплатой налогов

Верховная Рада узаконила конвенцию о борьбе с неуплатой налогов

Минфин ожидает, что это уменьшит выведение капитала в офшоры

Верховная Рада ратифицировала Многостороннюю конвенцию о выполнении мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект №0216 приняли с третьей попытки. "За" проголосовал 231 народный депутат.

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Документ накануне, 27 февраля, внес в парламент президент Петр Порошенко.

Необходимость заключения и ратификации конвенции обусловлена ​​тем, что с 1 января 2017 года Украина присоединилась к программе расширенного сотрудничества в рамках ОЭСР и обязалась имплементировать минимальный стандарт BEPS, говорится в пояснительной записке к закону.

Он должен способствовать, в частности, борьбе с налоговыми злоупотреблениями и избежанию двойного налогообложения между странами.

В июле 2018 года глава Минфина Оксана Маркарова подписала Многостороннюю конвенцию MLI.

В Минфине ожидают, что Конвенция позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения для минимизации налоговых обязательств.

BEPS - план действий ОЭСР по противодействию уклонению от уплаты налогов.

28 февраля Верховная Рада также одобрила антиофшорное соглашение с Катаром.

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Теги: офшоры, уклонение от налогов, конвенция MLI
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