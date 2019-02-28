Верховная Рада одобрила антиофшорное соглашение с Катаром

Верховная Рада ратифицировала Соглашение между правительствами Украины и государства Катар об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений от налогов на доходы и протокола к нему. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В Минфине подчеркивают, что ратификация соглашения поможет избежать двойного налогообложения, предотвратить уклонение от уплаты налогов, уменьшить налоговые препятствия для инвестиций и торговли в обеих странах.
Положения принятых документов соответствуют модельной Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налогам на доходы и капитал, предусматривающие:
Напомним, что 20 марта 2018 года в Дохе Украина и Катар подписали Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокол к ней.
Ратификация Соглашения необходима для выполнения внутригосударственных процедур, чтобы Соглашение и Протокол к ней вступили в силу в отношениях между двумя странами.