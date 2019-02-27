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Украина не будет участвовать в Евровидении в этом году
27.02.2019, 19:30

Порошенко внес в парламент антиофшорный закон

Порошенко внес в парламент антиофшорный закон

Глава государства зарегистрировал в парламенте как неотложный законопроект против уклонения от уплаты налогов

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект N0216 о ратификации Многосторонней конвенции о выполнении мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения. Об этом сообщает официальный сайт парламента.

Документ был внесен в парламент 27 февраля. Последний этап прохождения - направлен на рассмотрение комитета.

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Законопроект помечен как неотложный.

Необходимость заключения и ратификации Многосторонней конвенции обусловлена ​​тем, что с 1 января 2017 года Украина присоединилась к программе расширенного сотрудничества в рамках ОЭСР и обязалась имплементировать минимальный стандарт BEPS, говорится в проекте закона.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. LIGA.net опубликовала полный список депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого суд принял такое решение, а также список судей, выступивших "за".

Порошенко сегодня заявил, что внесет в Верховную Раду новый законопроект по статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении после обнародования Конституционным судом Украины решения, которое отменяет эту статью.

На момент публикации этого материала решение КСУ уже было опубликовано.

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Теги: налогообложение, офшор
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