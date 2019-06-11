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11.06.2019, 10:11

Транш МВФ. В НБУ назвали оптимистический сценарий

Транш МВФ. В НБУ назвали оптимистический сценарий

Замглавы НБУ рассказала, когда Украина может получить помощь от МВФ

Украина может получить кредитный транш Международного валютного фонда до конца 2019 года, если после выборов удастся сформировать новое правительство и оно сразу начнет работать. Об этом сказала первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью Reuters.

"Если правительство начнет работать в сентябре, тогда у нас есть шанс получить транш до конца этого года", - сказала Рожкова и добавила, что в НБУ такой сценарий считают оптимистическим.

По словам замглавы НБУ, размер транша может составлять $1,3 млрд.

Кроме того Рожкова обратила внимание на пиковые выплаты по долгам, с которыми столкнулась Украина в этом году. "Это будет очень напряженный период [...] Сотрудничество с МВФ является ключевым для нас и не только из-за одного транша", - подчеркнула Рожкова.

Напомним, миссия МВФ завершила работу в Украине, но готова вернуться в Киев после выборов и формирования нового правительства.

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Как заявляла министр финансов Оксана Маркарова, подавляющую часть программы Украина выполняет, но МВФ обеспокоен отменой статьи о незаконном обогащении и задержкой с большой приватизацией.

Продолжение сотрудничества с МВФ является также важным для программы макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которой Украина работает для получения второго транша в сумме 500 млн евро.

МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд в декабре прошлого года. Это десятая программа МВФ для страны. Первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд Украина получила 21 декабря 2018-го. Получение еще двух траншей по $1,3 млрд ожидается после пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

Источник: DW

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Теги: МВФ
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