Транш МВФ. В НБУ назвали оптимистический сценарий

Украина может получить кредитный транш Международного валютного фонда до конца 2019 года, если после выборов удастся сформировать новое правительство и оно сразу начнет работать. Об этом сказала первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью Reuters.

"Если правительство начнет работать в сентябре, тогда у нас есть шанс получить транш до конца этого года", - сказала Рожкова и добавила, что в НБУ такой сценарий считают оптимистическим.

По словам замглавы НБУ, размер транша может составлять $1,3 млрд.

Кроме того Рожкова обратила внимание на пиковые выплаты по долгам, с которыми столкнулась Украина в этом году. "Это будет очень напряженный период [...] Сотрудничество с МВФ является ключевым для нас и не только из-за одного транша", - подчеркнула Рожкова.

Напомним, миссия МВФ завершила работу в Украине, но готова вернуться в Киев после выборов и формирования нового правительства.

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Как заявляла министр финансов Оксана Маркарова, подавляющую часть программы Украина выполняет, но МВФ обеспокоен отменой статьи о незаконном обогащении и задержкой с большой приватизацией.

Продолжение сотрудничества с МВФ является также важным для программы макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которой Украина работает для получения второго транша в сумме 500 млн евро.

МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд в декабре прошлого года. Это десятая программа МВФ для страны. Первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд Украина получила 21 декабря 2018-го. Получение еще двух траншей по $1,3 млрд ожидается после пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

Источник: DW