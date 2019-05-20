В ЕС озвучили, когда выделят деньги Украине

Европейский Союз готов предоставить дополнительную макрофинансовую помощь Украине в случае успешного продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом. Об этом сообщил во время брифинга вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, передает УНИАН.

"У нового президента очень быстрый старт - уже на этой неделе в Киев прибывает миссия МВФ и ЕС. Мы верим, что эти переговоры будут успешными, будет программа МВФ и, соответственно, Европейский Союз сможет предоставить Украине помощь в рамках макрофинансовой поддержки, которая является очень важной для финансовой стабильности Украины", - сказал Шефчович.

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Также он отметил, что планирует обсудить с президентом Владимиром Зеленским обязательства Украины перед международными партнерами по реализации реформ.

Ранее советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко сообщил, что Украина может договориться с МВФ о новой программе финансовой помощи после парламентских выборов.

Напомним, в декабре 2018 года совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд. Это десятая программа МВФ для страны. Первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд Украина получила 21 декабря 2018-го. Получение еще двух траншей по $1,3 млрд ожидается после пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре. Однако аналитики JP Morgan считают, что в этом году Украина может их и не получить.

Ожидается, что миссия МВФ приедет в Киев 21 мая и будет работать две недели.