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13.05.2019, 16:57

Миссия МВФ приедет в Украину 21 мая

Миссия МВФ приедет в Украину 21 мая

Миссия Международного валютного фонда будет работать в Украине две недели

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 21 мая. Об этом сообщил народный депутат Михаил Довбенко (фракция БПП) на согласительном совете в парламенте в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

"Со следующей недели, с 21 мая, в Украину приезжает миссия МВФ работать на протяжении двух недель", - сказал Довбенко.

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Ранее сообщалось, что миссия МВФ приедет в Украину для оценки прогресса в рамках программы stand by. 

Напомним, в декабре прошлого года совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд. Это десятая программа МВФ для страны. Первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд Украина получила 21 декабря 2018-го. Получение еще двух траншей по $1,3 млрд ожидается после пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

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Теги: МВФ
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