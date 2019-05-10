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10.05.2019, 11:25

Новый транш. В Украину приедет миссия МВФ

Новый транш. В Украину приедет миссия МВФ

МВФ готовится направить в Киев оценочную миссию

Миссия Международного валютного фонда в ближайшие недели приедет в Украину для оценки прогресса в рамках программы stand by. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на вчерашнем брифинге.

"У меня нет конкретных сроков первой обзорной миссии в рамках программы МВФ, но мы ожидаем, что миссия вернется в Киев где-то в ближайшие недели для оценки прогресса в рамках программы и обсуждения политики на оставшуюся часть года с новой администрацией", - приводятся слова Райса на сайте МВФ.

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По информации пресс-секретаря Фонда, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард общалась Владимиром Зеленским после его избрания президентом. В разговоре она подчеркнула, что Фонд по-прежнему готов поддерживать Украину и помогать ей в решении поставленных задач.

Лагард также разговаривала с уходящим с поста президента Петром Порошенко. Она поблагодарила его за тесное сотрудничество во время его каденции.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что в Украину приедет оценочная миссия МВФ для пересмотра программы stand-by.

По ее словам, только после этого визита МВФ будет принимать решение об очередном транше для Украины.

Напомним, в декабре прошлого года совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд. Это десятая программа МВФ для страны. Первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд Украина получила 21 декабря 2018-го. Получение еще двух траншей по $1,3 млрд ожидается после пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

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Теги: транш мвф, миссия мвф, программа stand by
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