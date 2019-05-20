У Зеленского рассказали о планах сотрудничества с МВФ

Украина может договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе финансовой помощи после парламентских выборов. Об этом заявил агентству Интерфакс-Украина советник Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко.

"После выборов в Раду, думаю, возможно, открыть уже новую программу. Предполагаю, что в июне-августе начнется переговорный процесс по поводу либо открытия новой, либо пересмотра старой программы", - считает он.

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Устенко также допустил возможность продления и пересмотра параметров текущей программы финансирования.

"У меня есть два сценария развития событий: программу закроют и начнут новую, второй – пересмотрят параметры текущей и продлят ее. Но, первый - основной", - добавил советник президента.

Напомним, в декабре прошлого года совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд. Это десятая программа МВФ для страны. Первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд Украина получила 21 декабря 2018-го. Получение еще двух траншей по $1,3 млрд ожидается после пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре. Однако аналитики JP Morgan считают, что в этом году Украина может их и не получить.

Ожидается, что миссия МВФ приедет в Киев 21 мая.