JP Morgan ухудшил прогнозы по евробондам двух госбанков Украины

JP Morgan понизил рекомендации по еврооблигациям государственных Ощадбанка (с погашением в 2023 и 2025 годах) и Укрэксимбанка (с погашением в 2022 и 2025 годах) с "нейтральной" до "ниже рынка" (UW) из-за суверенных рисков. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на обзор американского банковского холдинга об украинских банках.

Согласно документу, такое решение связано с неопределенностью в экономической политике правительства, предстоящими парламентскими выборами и риском расколотого и популистского парламента, которые могут увеличить внешнюю уязвимость Украины.

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В финансовом холдинге отметили, что Украина испытывает значительные потребности в инвестициях и требует стабильного доступа к иностранному финансированию, который может оказаться под угрозой из-за невысокой вероятности получения нового транша от МВФ.

По мнению JP Morgan, спреды (разница между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени на облигацию - Ред.) в 120-140 базисных пунктов по длинным еврооблигациям указанных госбанков в конце апреля были не слишком привлекательны.

Кроме того, дополнительные риски в отношении госдолга госбанков к суверенному внешнему долгу невелики, так как объем этого долга управляемый ($3,2 млрд – 16% обязательств для Ощадбанка и 40% – для Укрэксимбанка). Авторы обзора считают, что это ограничивает выгоды для государства от реструктуризации банковского долга.

В JP Morgan указали на необходимость отслеживать изменения в кредитоспособности банков, от которых может зависеть вероятность потенциальной реструктуризации долга, поддержка государства и отношение Нацбанка Украины.

Еще одной областью риска для государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка является директивное" кредитование.

В JP Morgan напомнили, что с 2014 года государство влило в капитал Ощадбанка и Укрэксимбанка 31 млрд грн и 23 млрд грн соответственно. Это позволило им на 80% покрыть резервами проблемные кредиты, составляющие до 60% портфеля, хотя слабая прибыльность банков остается источником беспокойства.