Данилюк сообщил, когда Украина может получить новый транш МВФ

Украина может получить следующий транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в конце лета или осенью. Об это сообщает УНИАН со ссылкой на представителя президента Владимира Зеленского на переговорах с МВФ Александра Данилюка.

По его словам, транш Украина может получить после формирования правительства или же после парламентских выборов.

"Транш важен, но он более важен для Национального банка, он пополняет золотовалютные резервы. Сейчас важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства как внутренние, так и внешние. Поэтому тут важно сотрудничество с МВФ... Конец лета или осенью (можно ожидать новый транш фонда – Ред.)", - сказал он.

Напомним, миссия МВФ прибыла в Украину 21 мая для принятия решения о предоставлении очередного транша в рамках программы stand by.

Вчера президента встречался с представителями миссии МВФ в Киеве и обсудил подготовку к заключению нового договора о сотрудничестве.

Продолжение сотрудничества с МВФ является важным для программы макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которой Украина работает для получения второго транша на 500 млн евро.