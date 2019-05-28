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Зеленский назначил секретаря СНБО
28.05.2019, 18:31

Зеленский встретился с миссией МВФ. О чем договорились

Зеленский встретился с миссией МВФ. О чем договорились

Президент обсудил с представителями фонда реформы в Украине и дальнейшее сотрудничество

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) и обсудил подготовку к заключению нового договора о сотрудничестве. Об этом сообщил на брифинге Александр Данилюк, представитель Зеленского на переговорах с МВФ и новый секретарь СНБО.

По его словам, на полуторачасовой встрече обсуждались реформы в Украине, в частности антикоррупционная. Зеленский представил свою повестку дня развития экономики и дальнейшего сотрудничества с фондом.

"Первые шаги - это решение по борьбе с коррупцией, перезапуск судебной реформы, правоохранительных органов - это все то, что ранее МВФ почти что навязывал Украине, но не было желания делать. Сейчас чувствуется, что новая власть реально готова реализовывать эти изменения", - сказал Данилюк.

Накануне в МВФ опровергли слухи о досрочном прекращении миссии в Украине. О перспективах дальнейшего сотрудничества в фонде отказались говорить до назначения нового правительства после досрочных выборов в парламент.

С 21 мая оценочная миссия МВФ работает в Украине для принятия решения о предоставлении очередного транша в рамках программы stand by.

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Теги: МВФ, программа мвф, миссия мвф
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