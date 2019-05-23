В МВФ сообщили, когда могут возобновить сотрудничество с Украиной

Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, и сейчас миссия Фонда продолжает "конструктивные" переговоры с украинской властью в Киеве. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Миссия (Фонда – Ред.) сейчас находится в Киеве, они проводят конструктивные дискуссии с властями относительно последнего развития ситуации, а также экономической политики", – рассказал Райс.

На просьбу очертить перспективы дальнейшего сотрудничества, представитель МВФ отметил, что в Фонде ожидают назначения нового правительства Украины.

"Как только новое правительство будет сформировано после внеочередных парламентских выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной", – сказал Райс.

В то же время он не стал комментировать вопрос, составляют ли риски для завершения действующей программы stand by для Украины решения о роспуске Верховной Рады и отставке правительства.

Напомним, продолжение сотрудничества с МВФ является важным для программы макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которой Украина работает для получения второго транша на 500 млн евро.

МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд в декабре прошлого года. Это десятая программа МВФ для страны. Первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд Украина получила 21 декабря 2018-го. Получение еще двух траншей по $1,3 млрд ожидается после пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.