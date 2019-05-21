В Украине начинает работу миссия МВФ

21 мая в Украине ожидается начало работы миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая оценит реформы, проведенные в рамках программы сотрудничества stand by.

Миссия МВФ пробудет в стране две недели. По ее итогам Фонд должен принять решение о готовности Украины к получению нового транша на $1,3 млрд.

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По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, подавляющую часть программы Украина выполняет, но МВФ обеспокоен отменой статьи о незаконном обогащении и задержкой с большой приватизацией.

Продолжение сотрудничества с МВФ является также важным для программы макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которой Украина работает для получения второго транша в сумме 500 млн евро.

МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд в декабре прошлого года. Это десятая программа МВФ для страны. Первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд Украина получила 21 декабря 2018-го. Получение еще двух траншей по $1,3 млрд ожидается после пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.