Герус рассказал, когда Украина получит новую программу с МВФ

Переговоры о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) возобновятся в сентябре. Об этом сообщил Интерфакс-Украина представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

По его словам, в сентябре возобновятся переговоры о новом сотрудничестве с МВФ. План Украины – продолжить сотрудничество с МВФ.

"Будут разные вопросы и предложения, что-то будем предлагать мы со своей стороны, что мы хотим выполнить, сделать, что хотим вписать в меморандум, что-то будут предлагать они. На что-то мы будем соглашаться, на что-то будет не соглашаться, будет переговорный процесс", - сказал Герус.

Он выразил желание, чтобы вопрос цены на газ для населения был "более мягко" отражен в меморандуме с Фондом, потому что это "уже вопрос не просто экономический, это вопрос политический". "Я думаю, что мы это увидели в ходе этих выборов", - указал Герус.

Представитель президента в Кабинете также считает, что с украинской стороны должна быть инициатива по антикоррупционным реформам.

"Чтобы мы сами это писали, чтобы нас не нужно было заставлять это делать, мы сами взяли на себя обязательство это сделать и быстро это сделали. И чтобы в сентябре была новая программа, и мы могли осенью этого года получить новый транш МВФ, чтобы у нас была макроэкономическая стабильность, и экономика могла развиваться", - подчеркнул он.

Напомним, в НБУ прогнозируют, что новая программа сотрудничества Украины с МВФ предположительно будет утверждена в четвертом квартале 2019 года после формирования нового правительства. Ранее Президент Владимир Зеленский пригласил делегацию МВФ посетить Киев для переговоров по новой программе. В конце июня министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Украина и МВФ могут заключить новую трехлетнюю программу. Миссия МВФ завершила работу в Украине в мае. Представители Фонда заявили, что готовы вернуться в Киев после выборов и формирования нового правительства.