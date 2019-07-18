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Минск. Бессмертный озвучил схему обмена пленными
18.07.2019, 14:27

НБУ оценил объемы и сроки новой программы МВФ

НБУ оценил объемы и сроки новой программы МВФ

Переговоры Фонд будет вести уже с новым правительством

Новая программа сотрудничества Украины с МВФ предположительно будет утверждена в четвертом квартале 2019 года после формирования нового правительства. Об этом на брифинге рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Это не какой-то наш инсайд, а скорее экспертное мнение. Если посмотреть на опыт других стран, то программы расширенного финансирования МВФ обычно длятся 36-48 месяцев и имеют объемы $5-10 млрд", - сказал Сологуб.

Также он предполодил, что осенью Минфин может выйти на международные рынки капитала с еще одним размещением еврооблигаций на сумму $1 млрд. "Окно возможностей, скорее всего, будет", - отметил замглавы НБУ. 

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Теги: транш мвф, программа мвф
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