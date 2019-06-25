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25.06.2019, 08:20

Украина и МВФ ведут переговоры о новой программе - Маркарова

Украина и МВФ ведут переговоры о новой программе - Маркарова

Министр финансов сообщила, что Украина и МВФ могут заключить новую трехлетнюю программу

Украина ведет активные переговоры с Международным валютным фондом по поводу новой программы финансирования. Об этом министр финансов Оксана Маркарова рассказала Bloomberg.

По ее словам, новую программу могут заключить на три года. Возможный объем финансирования она не назвала.

Маркарова сказала, что нынешнюю программу с МВФ заключили на период выборов. "В некотором смысле эта программа сделала то, что должна была сделать", - подчеркнула она.

Министр также сообщила, что правительство, вероятно, не будет продавать больше долгов на международных рынках в этом году. За июнь Минфин продал 1 млрд евро долгов. "Мы уже видим, что превышаем бюджетные прогнозы по финансированию за счет местных займов", - отметила Маркарова.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что подготовка новой программы Украины с МВФ начнется в июле.

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Теги: МВФ, гособлигации, Оксана Маркарова
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