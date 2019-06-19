Зеленский сообщил, когда начнется подготовка новой программы МВФ

Подготовка новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) начнется уже в июле, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с крупным бизнесом Германии.

"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет", - отметил он.

Также Зеленский подтвердил сотрудничество Украины со Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Представители немецкого бизнеса указали на необходимость улучшения инвестиционного климата в Украине и адаптации европейских стандартов.

"Инвестиционный климат - это для нас приоритет. Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают. Я как президент буду гарантировать вам независимость инвестиций, буду гарантировать, что вас никто не будет давить. Мы стремимся быть европейской страной", - ответил президент Зеленский.

Ранее в Администрации президента сообщали, что работают над новой трех-четырехлетней программой сотрудничества с МВФ, которую рассчитывают запустить до конца года.

Ранее о том, что Украина может получить кредитный транш МВФ до конца 2019-го говорила замглавы НБУ Катерина Рожкова, уточнив, что это оптимистичный сценарий.

Миссия МВФ завершила работу в Украине в мае, но готова вернуться в Киев после выборов и формирования нового правительства.

Как заявляла министр финансов Оксана Маркарова, подавляющую часть программы Украина выполняет, но МВФ обеспокоен отменой статьи о незаконном обогащении и задержкой с большой приватизацией.