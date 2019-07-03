Зеленский пригласил миссию МВФ в Киев для новых переговоров

Президент Владимир Зеленский пригласил делегацию МВФ посетить Киев для переговоров по новой программе после формирования нового правительства. Соответствующее предложение он сделал на встрече с первым заместителем Директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном.

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.

"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", - сказал Зеленский, добавив, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого недостаточно.

Он также отметил, что гарантирует независимость Национального банка Украины.

Глава государства выразил надежду, что новый парламент, который изберут 21 июля, будет принимать реформаторские законы.

Президент заявил, что Украина настроена на проведение реформ в области правоохранительных органов, энергетического сектора, рынка земли и большой приватизации.