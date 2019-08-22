Нацбанк и Минфин начинают переговоры с МВФ о новой программе

Национальный банк (НБУ) вместе с Министерством финансов (Минфин) начинают переговоры на техническом уровне с Международным валютным фондом (МВФ) относительно дальнейшего сотрудничества. Об этом в интервью УНИАН сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.



"Идет переписка. Разумеется, речь пока не идет о подписании документов, но диалог продолжается. Мы ожидаем приезда представителей МВФ в Украину, когда будет сформировано новое правительство, то есть это должно быть уже скоро", - сказал Чурий.

По его мнению, новая программа с МВФ, скорее всего, будет включать невыполненные условия предыдущей программы. Речь о законе о сплит и защите прав потребителей финансовых услуг, а также возобновлении ответственности за незаконное обогащение.