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Нацбанк и Минфин начинают переговоры с МВФ о новой программе

Нацбанк и Минфин начинают переговоры с МВФ о новой программе
22.08.2019, 16:36

Речь пока идет о переговорах на техническом уровне

Национальный банк (НБУ) вместе с Министерством финансов (Минфин) начинают переговоры на техническом уровне с Международным валютным фондом (МВФ) относительно дальнейшего сотрудничества.  Об этом в интервью УНИАН сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.

"Идет переписка. Разумеется, речь пока не идет о подписании документов, но диалог продолжается. Мы ожидаем приезда представителей МВФ в Украину, когда будет сформировано новое правительство, то есть это должно быть уже скоро", - сказал Чурий.

По его мнению, новая программа с МВФ, скорее всего, будет включать невыполненные условия предыдущей программы. Речь о законе о сплит и защите прав потребителей финансовых услуг, а также возобновлении ответственности за незаконное обогащение. 

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Олег Чурий НБУ программа мвф
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