Гривня стала самой укрепившейся к доллару валютой мира

Гривня с начала 2019 года укрепилась к американскому доллару на 9,1%, что является лучшим результатом среди мировых валют, свидетельствуют данные Reuters.

Среди самых укрепляющихся валют также - российский рубль, который вырос к доллару на 8,3%, и египетский фунт - на 8%.

Для увеличения нажмите на картинку

Самой девальвировавшей валютой к доллару (15%) стало аргентинское песо. Второе место с конца занимает шведская крона - она подешевела к доллару с начала года на 8,3%. Также в антитоп-3 вошел южнокорейский вон (6,9%).

Гривня сильно укрепилась к доллару благодаря активной скупке иностранными инвесторами украинских гособлигаций. В конце июля курс достиг отметки около 25 грн/$, что в последний раз фиксировали в 2016 году. После этого доллар начал активно расти. 2 августа в банках доллар торгуется по 25,37/25,65 грн.

Читайте также: Доллар по 25: хорошие и плохие последствия. Спойлер - плохих больше