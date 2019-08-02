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02.08.2019, 16:46

Гривня стала самой укрепившейся к доллару валютой мира

Гривня стала самой укрепившейся к доллару валютой мира

Украинская валюта возглавила топ самых укрепившихся к доллару валют

Гривня с начала 2019 года укрепилась к американскому доллару на 9,1%, что является лучшим результатом среди мировых валют, свидетельствуют данные Reuters.

Среди самых укрепляющихся валют также - российский рубль, который вырос к доллару на 8,3%, и египетский фунт - на 8%.

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Самой девальвировавшей валютой к доллару (15%) стало аргентинское песо. Второе место с конца занимает шведская крона - она подешевела к доллару с начала года на 8,3%. Также в антитоп-3 вошел южнокорейский вон (6,9%).

Гривня сильно укрепилась к доллару благодаря активной скупке иностранными инвесторами украинских гособлигаций. В конце июля курс достиг отметки около 25 грн/$, что в последний раз фиксировали в 2016 году. После этого доллар начал активно расти. 2 августа в банках доллар торгуется по 25,37/25,65 грн.

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Теги: курс валют, укрепление гривни
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