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Минфин сократил размещение ОВГЗ и снова снизил ставки

Минфин сократил размещение ОВГЗ и снова снизил ставки
13.08.2019, 17:59

Больше всего пополнила бюджет продажа двухлетних гособлигаций

Министерство финансов на аукционах 13 августа привлекло в госбюджет 1,96 млрд грн от размещения гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно Минфину, большая часть средств поступила от продажи двухлетних бумаг.

"Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длительным сроком погашения. В результате сегодняшних аукционов ОВГЗ ставки доходности по всем инструментам снижены", - сказано в сообщении.

Ставки по 6-месячным ОВГЗ составили 16,5% (снижение на 2 базисных пункта), по однолетним - 16,18% (снижение на 10 б.п.), по двухлетним - 16,52% (снижение на 23 б.п.).

От размещения двухлетних ОВГЗ поступило 1,42 млрд грн. Продажа однолетних облигаций принесла 462,24 млн грн, 6-месячных - 87,3 млн грн (хотя спрос составлял 391,2 млн грн).

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