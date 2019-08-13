Минфин сократил размещение ОВГЗ и снова снизил ставки

Министерство финансов на аукционах 13 августа привлекло в госбюджет 1,96 млрд грн от размещения гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно Минфину, большая часть средств поступила от продажи двухлетних бумаг.

"Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длительным сроком погашения. В результате сегодняшних аукционов ОВГЗ ставки доходности по всем инструментам снижены", - сказано в сообщении.

Ставки по 6-месячным ОВГЗ составили 16,5% (снижение на 2 базисных пункта), по однолетним - 16,18% (снижение на 10 б.п.), по двухлетним - 16,52% (снижение на 23 б.п.).

От размещения двухлетних ОВГЗ поступило 1,42 млрд грн. Продажа однолетних облигаций принесла 462,24 млн грн, 6-месячных - 87,3 млн грн (хотя спрос составлял 391,2 млн грн).

30 июля Минфин привлек от продажи ОВГЗ рекордные в этом году 17,2 млрд грн. Большой спрос на ОВГЗ со стороны нерезидентов спровоцировал укрепление гривни. С начала года она выросла к доллару на 9,1%, возглавив топ самых укрепившихся валют мира. Приток валюты позволил Нацбанку пополнять международные резервы. За июль они выросли почти на 6%, до $21,84 млрд. Последний раз на таком уровне международные резервы Украины находились летом 2013 года.

Читайте также: Украина побила рекорд размещения ОВГЗ. Что дальше?