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Иностранцы приостановили инвестиции в гривневые облигации - НБУ

Иностранцы приостановили инвестиции в гривневые облигации - НБУ
16.09.2019, 16:15

По данным НБУ, нерезиденты не наращивали в последние недели свой портфель ОВГЗ, но и не выводили инвестиции из Украины

В последние недели приток денег нерезидентов в украинские гривневые облигации приостановился. Об этом говорится в итогах дискуссии членов комитета по монетарной политике Национального банка.

Согласно документу, при обсуждении снижения учетной ставки 4 сентября один из членов комитета обратил внимание на предыдущие сообщения представителей НБУ о возможном ускорении снижения учетной ставки при росте спроса на гривневые ОВГЗ со стороны нерезидентов.

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"Впрочем, в последние недели приток средств нерезидентов в государственные облигации приостановился. Нерезиденты не наращивали свой портфель, хотя и не выводили инвестиции из Украины. Деньги, полученные от погашения краткосрочных бумаг, вкладывали в другие выпуски ОВГЗ, но уже на более длинные сроки", – говорится в итогах дискуссии членов комитета НБУ.

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нерезиденты гривневые овгз
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