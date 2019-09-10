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Прогнозы по курсу. Что влияет на доллар этой осенью

Прогнозы по курсу. Что влияет на доллар этой осенью
10.09.2019, 16:42

Подорожание доллара к 26 грн/$. Главные риски

Сегодня, 11 сентября, нацвалюта обновила исторический максимум и укрепилась до 24,88 грн/$. 

Гривня хорошо провела август: курс держался в районе 25 грн/$, обычной осенней девальвации, к которой привык украинский валютный рынок, не было.

Опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты прогнозируют подорожание доллара в сентябре - ориентируются на уровни, близкие к 26 грн/$. Пока экономические условия скорее на руку гривне. LIGA.net выделила четыре фактора, которые будут влиять на курс доллара в ближайший месяц.

НБУ и Минфин поддержали доллар

Нацбанк покупал много доллара. А Министерство финансов на волне спроса нерезидентов на гривневые ОВГЗ набрал достаточно гривни и не готов форсировать размещение облигаций. В результате ограничил их продажи даже на длинные сроки. Ели бы не это, гривня вполне могла бы укрепиться до 24 грн/$ и больше, отмечает собеседники LIGA.net

"Размещение 5-летних гривневых облигаций, где еще возможен крупный заход нерезидентов, предстоит - 24 сентября. Так что в течение большей части сентября движения средств нерезидентов в/из ОВГЗ не ожидается", - говорит Алексей Блинов, начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина.

Закупки газа пока не грозят

Газ на мировых рынках стоит в два раза меньше, чем в прошлом году. Поэтому наполнение подземных хранилищ газа (ПХГ) перед отопительным сезоном практически не повлиял на валютный рынок, отмечает Александр Мартыненко, руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU.

К томе же, Нафтогаз наполнял хранилища, но не покупал валюту - использовал средства, полученные от недавнего размещения евробондов, объясняет Михаил Ребрик, главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Аваль.

План по наполнению подземных хранилищ газа (ПХГ) Украина почти выполнила - осталось докупить 2 млрд куб.м, говорит Ребрик. 
Но поскольку новый контракт с Газпромом на грани срыва, в конце осени и особенно зимой могут потребоваться дополнительные закупки - в украинской трубе нужно поддерживать определенное давление, без российского газа это сложно.

"Возможное снижение объемов транзита требует от нас более высоких запасов для поддержания нашей трубы в рабочем состоянии, в связи с чем нам потребуется закупить больше газа", - отмечает аналитик Альпари Максим Пархоменко.

Цены на зерно и металлургию были высоким, но сейчас начали падать

В пользу сильной гривны играет рекордный урожай зерновых. Он приносит дополнительно $200 млн экспортной выручки в месяц, отмечает Алексей Блинов. 

Закупки горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые раньше были одним из основных импульсов для начала "осенней" девальвации гривни, - сейчас компенсированы заходом денег нерезидентов в ОВГЗ. Поэтому влияния на курс не оказали, считает казначей Forward Bank Наталья Шишацкая.

Мировые цены на зерно, кукурузу и масло были хорошими, на руду и сталь – тоже. Но осень рынки встретили снижением цен, что плохо для украинских экспортеров. Ведь, они, важно помнить, теперь не обязаны продавать свою валютную выручку.

"Снижения цен на железную руду и зерновые происходят на фоне постепенного охлаждения мировой экономики, интенсификации торговых и валютных войн", - отмечает Ребрик.

Нерезиденты охладели к Украине

Портфель ОВГЗ в руках нерезидентов стабилизировался в районе 74 млрд грн, прежнего взрывного роста, как было в конце июля – когда нерезиденты вложили $500 млн за один аукцион, собеседники LIGA.net не ожидают.

Объяснение отчасти в больших августовских погашениях, отчасти – в нервозности на внешних рынках.

"Возможно, это связано с низким курсом 25,00. Возможно, с риском неопределенности в мире на фоне американско-китайских торговых отношениях. Возможно портфель более $3 млрд в эквиваленте уже вполне достаточен и интерес иссяк", - рассказывает Антон Коваленко, директор департамента казначейства и финансовых учреждений АО "ОТП БАНК".

Нерезиденты могли отложить покупки, чтобы оценить инвестиционные риски до момента формирования правительства, предполагает Михаил Ребрик. Кроме того, август – традиционный месяц снижения инвестактивности на мировых рынках, отмечает аналитик. 

Осенью возможны новые покупки, но, вероятно, прежней поддержки от нерезидентов гривня уже не получит.

В сентябре будет 26

Опрошенные аналитики ожидают подорожания доллара в сентябре, некоторые финансисты предполагают падение вплоть до 26,5 грн/$. Средняя точка консенсус-прогноза курса на конец месяц – 25,81 грн/$.

Что будет с курсом дальше? Аналитики ICU и Райффазен Банка Аваль допускают, что гривня продолжит девальвировать, но не ниже 27,5 грн/$.

 

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