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Минфин снова снизил ставки по ОВГЗ и привлек более 16 млрд грн

Минфин снова снизил ставки по ОВГЗ и привлек более 16 млрд грн
10.09.2019, 20:20

Ставка по валютным ОВГЗ сроком обращения полтора года была снижена с 6,5% до 5, 25%, а на двухлетние - с 7% до 5,5%

Сегодня, 10 сентября, на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерство финансов привлекло в бюджет 16,5 млрд грн.

Как сообщает в Facebook пресс-служба министерства, после почти двухмесячного перерыва Минфин разместил ОВГЗ, номинированные в долларах США, со сроком обращения 1,5 и 2 года по ставкам 5,25% и 5,5% соответственно. Предыдущие ставки доходности были значительно снижены: на аукционе 16 июля ставки были 6,25% и 7% соответственно.

Ставки доходности по гривневым ОВГЗ также были снижены и составили: по 6-месячным ОВГЗ - 16,15% (снижение на 15 базисных пунктов), по 1-летними ОВГЗ - 15,52% (снижение на 43 бп), по 2-летним ОВГЗ - 15,95% (снижение на 35 бп).

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