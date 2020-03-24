Украина ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации госдолга - Шмыгаль

Кабинет министров ведет переговоры с международными партнерами о реструктуризации государственного долга, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.

Он отметил, что в мире сейчас происходит “колоссальная конкуренция” за “дешевые” деньги. Украина также конкурирует за получение дешевых заимствований для финансирования дефицита бюджета, заявил премьер. Но заимствования на финансовом рынке пока почти нереальны, констатировал он. Поскольку спрос инвесторов на активы развивающихся стран, рекордно упал.

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Шмыгаль добавил, что сейчас у Украины есть “определенный прогресс” в переговорах о реструктуризации долга.

По данным Минфина, на начало февраля украинский госдолг составляет $83,43 млрд, из которых $40,58 млрд - внешние заимствования.

В феврале Кабмин создал новый орган - Долговое агентство - для решения проблемы с погашением ранее взятых заимствований.

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