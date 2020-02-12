Кабмин создает агентство для управления госдолгом

Кабинет министров Украины создает Долговое агентство, чтобы решить проблемы с погашением ранее взятых заимствований. Об этом говорится в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

"Создание долгового агентства - необходимое условие выполнения Плана действий Правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году благодаря реализации Среднесрочной стратегии управления госдолгом удалось сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию госдолга.

В Кабмине рассчитывают, что агентство будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления госдолгом.

Такая модель успешно работает в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции, уточняют в Кабмине.

По данным Министерства финансов, за 2019 год госдолг опустился ниже 2 трлн грн. В гривне он уменьшился на 7,84%, или на 170,2 млрд грн, до 1 998,3 млрд грн. При этом сумма долга в долларах США выросла на 7,71% до $84,4 млрд.

В 2020 году Кабмин планирует уменьшить госдолг до 50%, а к концу 2024 - до 40% ВВП.

Пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020-м прогнозируются в первом и третьем кварталах - 115,03 млрд грн и 157,81 млрд грн соответственно.

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