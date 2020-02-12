Кабмин создает агентство для управления госдолгом

Кабинет министров Украины создает Долговое агентство, чтобы решить проблемы с погашением ранее взятых заимствований. Об этом говорится в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.
"Создание долгового агентства - необходимое условие выполнения Плана действий Правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2019 году благодаря реализации Среднесрочной стратегии управления госдолгом удалось сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию госдолга.
В Кабмине рассчитывают, что агентство будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления госдолгом.
Такая модель успешно работает в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции, уточняют в Кабмине.
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