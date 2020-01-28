Госдолг опустился ниже 2 трлн грн. Минфин объяснил причины

За 2019 год совокупный государственный долг в национальной валюте уменьшился на 7,84%, или на 170,2 млрд грн, до 1 998,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

При этом отмечается, что сумма долга в долларах США выросла на 7,71% до $84,4 млрд.

Такие колебания суммы госдолга в Минфине объясняют, в частности, укреплением гривни (на 31 декабря 2018 года курс составлял 27,6882 грн/$, а 31 декабря 2019 года - 23,6862 грн/$).

Отношение государственного и гарантированного государством долга к прогнозному ВВП на конец 2019 года составляет около 50%, а госдолга - 44% по сравнению с 60,9% и 52,3% на конец 2018 года соответственно.

В 2019 году расходы госбюджета по погашению госдолга в 2019 году составили 345,2 млрд грн, по обслуживанию - 119,2 млрд грн.

В прошлом году Минфин погасил облигации внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенные под гарантию США в 2014 году. Номинальная стоимостью облигаций была $1 млрд по ставке 1,844% годовых. Кроме того, в сентябре были погашены еврооблигаций на $661 млн.

В Минфине отмечают, что в конце 2019 года окончательно погашены и специальные ОВГЗ, выпущенные в 2014 году для возмещения налога на добавленную стоимость.

В 2017 году Минфин запустил публичный реестр заявок и сумм возмещения НДС, кроме того произошел переход к автоматическому возмещению налога. "Сегодня украинские компании получают возмещение НДС в течение 60 дней с момента подачи заявки", - отмечают в Минфине.

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В ноябре сумма госдолга в гривне уменьшилась на 2,67% (по сравнению с октябрем) и достигла самого низкого за последние два года уровня в 1990 млрд грн.

В 2020 году Кабмин планирует уменьшить госдолг до 50%, а к концу 2024 - до 40% ВВП.

Пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020-м прогнозируются в первом и третьем кварталах - 115,03 млрд грн и 157,81 млрд грн соответственно.

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