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Коронавирус. В Минздраве рассказали, на что потратят миллионы Всемирного банка

Коронавирус. В Минздраве рассказали, на что потратят миллионы Всемирного банка
15.04.2020, 09:53

Минздрав потратит $35 млн от Всемирного банка на закупку медоборудования и финансирование больниц

Украина получит $135 млн долларов от Всемирного банка, $35 млн из них пойдут на борьбу с коронавирусом, сообщил на брифинге 15 апреля министр здравоохранения Максим Степанов.

"Украине удалось дополнительно привлечь $135 млн от Всемирного банка, $35 млн из которых пойдут на борьбу с COVID-19 в Украине: $20 млн - на закупку необходимых материалов и оборудования и $15 млн - для дополнительного финансирования медучреждений для обеспечения организации, выявления и лечения случаев COVID-19", - сказал он.

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Также Всемирный банк дополнительно предоставит Украине $50 млн в мае на выплату пенсий, пособий и субсидий.

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Марина Кучук, Александра Шмыкова
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Всемирный банк коронавирус COVID-19 максим степанов
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