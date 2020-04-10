Всемирный банк выделил Украине $50 млн на пенсии и субсидии

Всемирный банк (ВБ) предоставит Украине $150 млн, из них $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и $100 млн для повышения уровня социальной защиты в целом. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом на встрече в Киеве договорились представители правительства и ВБ.

Отмечается, что в мае Украина получит $50 млн на соцподдержку. Деньги пойдут на выплаты пенсионерам, получателям пособий по инвалидности. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидий и сняты ограничения на их получения для потерявших работу из-за ограничительных мер.

В Кабмине уточняют, что деньги предоставляются в качестве дополнительного финансирования в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который внедряется Минсоцполитики при поддержке ВБ с 2014 года. Средства будут перечислены в госбюджет.