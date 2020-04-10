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Всемирный банк выделил Украине $50 млн на пенсии и субсидии

Всемирный банк выделил Украине $50 млн на пенсии и субсидии
10.04.2020, 11:56

В мае госбюджет получит $50 млн на выплаты пенсионерам, получателям пособий и субсидий

Всемирный банк (ВБ) предоставит Украине $150 млн, из них $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и $100 млн для повышения уровня социальной защиты в целом. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом на встрече в Киеве договорились представители правительства и ВБ.

Отмечается, что в мае Украина получит $50 млн на соцподдержку. Деньги пойдут на выплаты пенсионерам, получателям пособий по инвалидности. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидий и сняты ограничения на их получения для потерявших работу из-за ограничительных мер.

В Кабмине уточняют, что деньги предоставляются в качестве дополнительного финансирования в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который внедряется Минсоцполитики при поддержке ВБ с 2014 года. Средства будут перечислены в госбюджет.

  • В начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн, из них $35 млн будут направлены на поддержку медицины. Кроме того, ООН согласно отдельному плану Гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19 в Украине до конца года планирует мобилизовать $165 млн. 
  • ЕИБ также пообещал выделить Украине 40 млн евро кредита на закупку медоборудования. Еще свыше $500 млн может предоставить МБРР.
  • Кроме того, власти Украины пытаются получить помощь МВФ в связи с пандемией коронавируса. Продолжаются переговоры и по расширенной программе финансирования, предварительно согласованной фондом в декабре 2019-го.
  • По прогнозам Всемирного банка, падение ВВП Украины в 2020 году может составить 3,5%, а инфляция ускорится до 8,9% из-за влияния распространения коронавируса.
Анна Андреева
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Всемирный банк помощь Украине коронавирус
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