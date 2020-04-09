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Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП Украины

Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП Украины
09.04.2020, 18:33

Эксперты Всемирного банка прогнозируют падение экономики, ускорение инфляции и рост госдолга

Падение ВВП Украины в 2020 году может составить 3,5%, а инфляция ускорится до 8,9% из-за влияния распространения коронавируса. Такие цифры содержатся в обновленном прогнозе Всемирного банка.

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Аналитики ВБ заявляют, что пандемия коронавируса вызовет резкое замедление экономической активности в Украине: ВВП в этом году сократится на 3,5%, а в 2021 году вырастет на 3%.

ВБ уточняет, что сокращение экономики на 3,5% прогнозируется согласно сценарию, который предусматривает спад эпидемии во второй половине 2020 года.

Кроме того, отмечается, что перспективы роста экономики в этом году будут зависеть от продолжительности кризиса, прогресса в проведении реформ и способности привлечения финансирования для погашения долгов.

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Согласно прогнозу, инфляция в Украине в этом году ускорится до 8,9%; дефицит госбюджета ожидается на уровне 4,9% от ВВП, уровень госдолга возрастет до 59% от ВВП, реальные доходы украинцев упадут на 4%.

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Юрий Тарасовский
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ВВП борьба с коронавирусом бизнес на карантине инфляция
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