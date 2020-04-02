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Мировую экономику ждет большой кризис, Украину - тоже. 6 "плохих" графиков и 4 прогноза

Мировую экономику ждет большой кризис, Украину - тоже. 6
Иллюстрация: pixabay.com
Сергей Шевчук
02.04.2020, 08:08

Первый квартал 2020 года стал черным для мировой экономики. Что дальше - затяжной кризис или быстрый откат?

Март 2020 года запомнится надолго. Это однн из самых плохих месяцев в истории мировой экономики. За несколько недель обрушилось буквально все: от авиаперевозок и глобального рынка акций до нефти и курсов валют большинства стран-экспортеров сырья.

По прогнозу опрошенных LIGA.net экономистов, ВВП Украины в первом квартале 2020 года сократится на 3,4%. Большинство западных аналитиков ожидают "минус" и для мировой экономики.

Всего месяц назад ожидания были противоположными. Все изменил коронавирус и его последствия.

Насколько все плохо в мировой экономике и как отреагировала Украина? Давайте посмотрим.

Мир готовится к рецессии и надеется на Китай

Месяц назад крупнейшие мировые финансовые организации и банки один за одним стали пересматривать прогнозы по росту глобальной экономики в 2020 году с поправкой на пандемию коронавируса. Тогда речь шла только о замедлении и мало кто ожидал, что к концу месяца разговор уйдет в зону пессимизма: если рост в этом году и будет, то, скорее всего, минимальным.

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На данный момент самые свежие прогнозы принадлежат агентству Standard&Poor’s и Институту международных финансов IIF - они ожидают замедления мировой экономики до 0,4% роста. До кризиса прогнозы большинства аналитиков были в районе 2,5-3%.

OECD в середине марта писала о 1,4% по итогам года и прогнозировала нулевой или отрицательный роста мирового ВВП в первом квартале. Morgan Stanley прогнозировала сокращение глобальной экономики на 2,3% в первом полугодии.

* Страны OECD, к аналогичному кварталу предыдущего года
** Прогноз OECD, возможно отрицательное значение

Признаки нового кризиса прослеживались и в конце 2019 года. В 2020-м – еще до распространения коронавируса по миру – подтверждения, что с экономикой не все в порядке, стали появляться все чаще.

Прежде всего – на мировых фондовых рынках, которые по итогам первого квартала года могут претендовать на рекорд по числу "черных дней недели". Обвал индекса MSCI начала года (рассчитывает Morgan Stanley) – тому доказательство.

Конец марта биржи все же провели с позитивом: помогли новости о беспрецедентных масштабах поддержки экономики в США, Европе и улучшение ситуации с коронавирусом в Китае (Ухань, с которого все начало, открыли после двухмесячного карантина).

Китай сейчас – один из главных поставщиков позитивной статистики для остального мира: есть надежда что, экономическое падение не будет очень большим. Один из таких сигналов – индекс деловой активности PMI, который описывает ожидания местных менеджеров по продажам. Если в мире в целом индекс обвалился, то в Китае он впервые с начала эпидемии вышел на докризисный уровень. Остальные страны пока могут только позавидовать оптимизму китайских продавцов.

Украина начинает год с минуса

Карантин почти не оставил украинской экономике шансов на рост в 2020 году: по оценкам опрошенных LIGA.net экономистов, ВВП сократится на 0,6 – 1,5%. Если карантин продлится и после 24 апреля, падение будет более глубоким.

Вероятно, "минус" мы увидим уже по итогам первого квартала. Три из четырех опрошенных аналитиков (банк Кредит Днепр, Concorde Capital и Adamant Capital) ожидают падение от 3 до 6%. Еще один (Альфа-Банк Украина) - прогнозирует рост в пределах 1,7 – 2,4% за счет хороших показтелей продаж в розничной торговле в январе-феврале.

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Консенсус-прогноз на первый квартал – "минус" 3,4%. Во втором квартале падение экономики вероятно продолжится. В зависимости от длительности карантина – от 3 до 15%, говорят в Альфа-Банке.

* К аналогичному кварталу предыдущего года
** Прогноз банка Кредит Днепр и Альфа-Банка Украина, инвесткомпаний Concorde Capital и Adamant Capital, среднее значение

Одним из первых негативные последствия эпидемии и падения экономики почувствует госбюджет, который и без карантина испытывал проблемы с налоговыми поступлениями. Пока ситуация не настолько критична, но доходы от налогов уже на 14% отстают от плана и едва превышают показатели первого квартала 2019 года (хотя инфляиця и ВВП за это время выросли).

Из-за того, что часть налогов за март будет уплачена в апреле, реальное влияние карантина на деловую активность и следовательно госбюджет, покажет уже статистика второго квартала.

Мгновенно отреагировал украинский валютный рынок, которому хватило двух недель, чтобы нивелировать укрепление гривни последних девяти месяцев: 28 грн/$ вернулись в Украину спустя полтора года почти постоянной ревальвации.

Частично это заслуга паники (в том числе из-за дефицита наличной валюты), но похожий стресс пережили валюты почти всех сырьевых экспортеров мира от Австралии и Канады до Бразилии и Нигерии. Некоторые валюты развивающихся стран (турецкая лира, аргентинский песо) обвалились к доллару на 15-20% и более. Для украинской валюты с ее 13% девальвации все относительно неплохо.

Что дальше. Плохие и хорошие новости для Украины

Другаважная дискуссия последних недель – что ждет мировую экономику после пандемии. Экономисты спорят буквально на буквах: кто-то описывает динамику коронакризиса буквой V (резкое падение и затем резкий рост обратно), другие говорят о U (более длительная рецессия) или W (долгий период нестабильности).

Что из этого подходит Украине? Вероятный вариант – V, с менее глубоким падением, но и более длительным восстановлением, чем в развитых странах. Почему? Опрошенные LIGA.net экономисты наводят несколько аргументов.

Экспорт пока в порядке. Традиционные отрасли украинской экономики - АПК и металлургия - пока не почувствовали кризиса в полной мере. Металлурги все еще рискуют оказаться в сложной ситуации, но им отчасти поможет девальвировавшая гривня, добавляет замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко. Посевная кампания, несмотря на карантин, идет по плану.

"Похоже, сельское хозяйство в который раз продемонстрирует свою повышенную устойчивость к кризисам", – говорит аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

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Аграриям, которые сейчас занимают около 35% в структуре украинского экспорта, пандемия даже может сыграть на руку. "Отрасль вряд ли столкнется с сокращением мирового спроса, при этом не исключены ажиотажные всплески спроса на продовольствие уровне целых стран", – отмечает начальник аналитическго отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

С нефтью – не все однозначно. Обвал цен на нефть (до $25/баррель Brent по состоянию на 1 апреля) – хорошие новости для украинского платежного баланса. Энергоносители занимают порядка 25% в структуре импорта, но на нефть приходится порядка 40% этой суммы, - рассказывает глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец.

"Эффект на платежный баланс несомненно будет позитивным, но все остальные потери самостоятельно он не перекроет: цены на газ и уголь в последнее время живут своей жизнью, прямой зависимости от нефти на этих рынках уже нет", – поясняет он.

Банки – больше не центр рисков. Оба предыдущих кризиса (2008-09, 2014-15) проходили для банковской системы по похожему сценарию: агрессивный рост кредитования (валютная ипотека, корпоративные кредиты) – экономический кризис – бум невозвратов – массовые банкротства.

"В 2019 объемы кредитования юрлиц даже упали за счет ужесточения риск-политик банков и строгого регулирования НБУ, – рассказывает начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько. – Потребительское кредитование не успело вырасти до угрожающих размеров, как перед кризисом 2008 года. Это краткосрочные гривневые кредиты с относительно низким уровнем рисков".

Низкие доходы в экономике – одновременно плюс и минус. Больше половины в стоимости потребительской корзины в Украине занимают продукты питания, алкоголь и сигареты. Это значит, что даже в условиях кризиса потребительский спрос не обвалится насколько же сильно, как в развитых странах Европы, отмечает Фастовец из Adamant Capital.

"Второй момент – сфера услуг – рестораны, авиаперевозки, торговые центры – в структуре нашего ВВП имеет гораздо меньшую долю, чем в ЕС. Кризис, затронувший именно этот бизнес, повлияет на нашу экономику не так сильно, как на Западе", – считает он.

Вместе с тем, потребление домохозяйств, которое было ключевым двигателем роста ВВП в последние годы, резко сократится, допускает глава аналитического подразделения группы ICU Александр Мартыненко. Вернуть его на прежний уровень будет не так просто: все это будет мешать украинской экономике уже после кризиса.

"Обвал потребительского спроса вероятен уже в апреле и мае, – говорит Приходько из банка Кредит Днепр. – Люди, потерявшие из-за карантина доход, будут жить на сбережения. Им придется снизить потребление и в последующие месяцы".

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Теги: ввп украины мировой ВВП экономика и коронавирус
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