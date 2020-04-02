Bloomberg: Надежд на быстрое выздоровление экономики от коронавируса все меньше

Пандемия коронавируса гарантировано приведет к рецессии в мировой экономике, однако экономисты становятся менее убежденными в возможности ее быстрого восстановления, пишет Bloomberg.

Базовый сценарий аналитиков предусматривает, что восстановление экономики, вероятно, будет стремительным (V-образным) и начнется во второй половине 2020 года. Но на фоне распространения коронавируса в Европе и Америке и его последствий многие засомневались в этом варианте, отмечает агентство.

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Самый сильный аргумент в пользу быстрого восстановления - “неудовлетворенный спрос”. Главные сомнения вызывает невозможность прогнозировать траекторию распространения вируса и отсутствие уверенности, что он исчезнет к концу второго квартала. Если вирус продолжит “бушевать” в течение лета, последствия усугубятся, говорят эксперты.

По их мнению, представители сферы здравоохранения будут выступать за постепенное возвращение к нормальному трудовому циклу, и социальное дистанцирование может действовать более длительный период. Это ограничит расходы на туризм, рестораны и шопинг. В качестве примера приводятся потребители Китая, которые все еще проявляют осторожность, несмотря на то, что власти сняли карантинные ограничения и назвали возвращение на торговые площадки безопасным.

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Главный экономист Moody's Analytics Марк Занди считает, что траектория восстановления экономики будет похожа на логотип компании Nike, а не V- или U-образной. По его оценке, только ВВП США может упасть во втором квартале на 25% в годовом выражении, подскочить максимум на 15% в третьем и продемонстрировать нулевую динамику в четвертом.

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Также экономисты опасаются угрозы, которую называют “финансовым тупиком”, когда семьи и компании-заемщики не смогут оплачивать кредиты и счета, подвергая кредиторов риску банкротства. Долги компаний вместе с падением доходов и снижением акций могут ограничить способность к перезагрузке после кризиса, некоторые также могут пострадать от падения цен на нефть.

Экономисты Bloomberg также не уверены, что мировая экономика восстановится к началу второго полугодия 2020-го. “Прошлые пандемии длились годы, а не месяцы. Ученые из Имперского колледжа Лондона предупреждают, что меры по сдерживанию могут действовать в течение 18 месяцев”, - отметил главный экономист Том Орлик.

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Агентство Standard&Poor’s и Институт международных финансов IIF ожидают замедления мировой экономики до 0,4% роста. До кризиса прогнозы большинства аналитиков были в районе 2,5-3%.

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