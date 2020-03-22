Экономика после коронавируса: протекционизм, перепроизводство и еще 10 трендов нового мира

Коронавирус COVID19. За три месяца после обнаружения первого больного в Китае, вирус убил более 11 000 человек по всему миру. И кардинально перекроил мировую экономику: рынки акций рухнули, сырье дешевеет, финансовые рынки близки к ступору, прогнозируемое падение ВВП от 5% до 15%. Человечество рано или поздно победит вирус. Но что к этому времени будет с мировой экономикой, а главное - что будет после?

Американский финансовый аналитик Гэри Шиллинг в своей колонке для Bloomberg дает ответ на этот вопрос и он не очень оптимистичный. Посткоронавирусная экономика США медленно растет, имеет постоянный риск дефляции и недоверие инвесторов к акциям, как к финансовому инструменту.

LIGA.net перевела главные тезисы статьи Шиллинга.



1920-е годы так бы не "гремели" в истории человечества, если бы не настали депрессивные 1930-е. Точно так же, после серьезной глобальной рецессии, которую спровоцирует коронавирус, 2010-е годы будут казаться нам золотым веком медленного, но устойчивого экономического роста: роста занятости населения, снижения инфляции и процентных ставок.

Вот чего нам стоит ожидать, когда мир вернется в "нормальное состояние".

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1. Ускорится переход от свободной внешней торговли и глобализации к протекционизму, зеленый свет которому был дан в 2001 году после вступления Китая во Всемирную торговую организацию. Снижение производственной активности и сокращение рабочих мест на Западе, как результата глобализации и уязвимости мировых цепочек поставок, будет способствовать независимости и самообеспеченности стран, но также и сопутствующей неэффективности. Надежды политиков на то, что протекционизм приведет к росту рабочих мест внутри их государств и повысит доходы, будут разрушены. Пример 1930-х годов показал, что торговые барьеры снижают экономический рост и порождают дефляцию.

2. Приостановка бизнес- и образовательного процесса в связи с карантином сократит частоту деловых поездок и учебное время. Практика личных встреч не исчезнет, но уже будет не такой популярной, как прежде. За время карантина люди оценят преимущества коммуникаций с помощью "железа и софта". В свою очередь, это ударит по авиакомпаниям и отельной отрасли. Кроме того, работа на дому станет для сотрудников более приемлемой.

3. Потребительская осторожность будет сохраняться намного дольше, чем после финансового кризиса 2008 года. Отношение населения к покупке или использованию некоторых товаров и услуг, как к таким, без которых можно обойтись, может преобладать годами. Это скажется на потребительских расходах и, соответственно, розничных продажах.

4. Усилится фискальный стимул, так как монетарная политика окажется бессильной. Помимо снижения уровня безработицы, вызванного рецессией, и дополнительных доходов, вероятны крупные расходы на инфраструктуру. В США и республиканцы, и демократы согласны с тем, что это необходимая мера, и падение доходности казначейства США в ситуации растущего федерального дефицита, погасило страх Вашингтона перед огромными заимствованиями для финансирования дефицитных расходов.

5. За исключением тотального протекционизма, в мире предложение будет продолжать превышать спрос. В результате этого, избыток сбережений приведет к снижению инфляции и процентных ставок. Низкие темпы инфляции и, возможно, даже дефляция ослабят рвение населения к расходам, еще больше сдерживая любое восстановление экономики.

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6. Рецессия может убить надежду Дональда Трампа на переизбрание на второй президентский срок и поставить у руля Белого дома и Конгресса США демократов. Тогда, скорее всего, будет реализована какая-то федеральная медицинская помощь для всех. Кроме того, могут усилить налоговые правила для перераспределения доходов от богатых к бедным.

7. Падение цен на сырую нефть может подтолкнуть саудовцев и россиян к сотрудничеству, таким образом они попытаются вытеснить американский сектор нефтедобычи. Цены на нефть затем восстановятся до $40–60 за баррель, но устойчивые нефтедобывающие компании будут наступать новоиспеченным коллегам им на пятки.

8. Результатом рецессии для многих, так называемых, мусорных облигаций может стать дефолт, особенно это может коснуться энергетической сферы. Растущий список “падших ангелов”, или тех эмитентов, которые лишились кредитных рейтингов инвестиционного уровня, может привести к обвалу цен на облигации с мусорным рейтингом и вызвать скачок казначейских облигации США.

Будут ужесточаться стандарты кредитования, как и в случае с ипотечными кредитами после краха субстандартного кредитования.

9. Казначейские облигации, которые являются конечными активами-убежищами, будут по-прежнему привлекательными даже при неизменной или, возможно, отрицательной реальной доходности в условиях дефляционного климата. Однако, в отличие от Европейского центрального банка и Банка Японии, Федеральная резервная система США, вероятно, воздержится от отрицательной краткосрочной учетной ставки.

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10. Также будут обеспокоены и пенсионные фонды из-за перехода в более рискованные инвестиции в поисках более высокой доходности в последние годы. Варианты достижения их амбициозных целей - сокращение пенсионных пособий, увеличение взносов сотрудников и увеличение финансирования от спонсоров - останутся одинаково непривлекательны.

11. Когда инвесторы наконец почувствуют всю глубину и продолжительность рецессии, акции упадут, вероятно, на 20-30% ниже текущих ставок. Как и после 2007-2009 годов, индивидуальные инвесторы будут медленно возвращаться на рынок. В долгосрочной перспективе, фондовые рынки могут значительно уступать уровню экономики, поскольку повышенные соотношения цены и прибыли за последние три десятилетия вернутся к более нормальным уровням, если не снизятся.

12. Как при любом негативном развитии событий, в этом случае также нужно будет найти козлов отпущения, которые возьмут на себя вину за коронавирусный кризис, рецессию и падение цен на акции. Среди кандидатов - Федеральное правительство США, особенно чиновники здравоохранения, а также высокочастотный трейдинг на Уолл-Стрит. Как обычно, ожидайте большего государственного регулирования в ответ.