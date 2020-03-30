Коронавирус и мировая рецессия: три сценария от Boston Consulting Group

Реакция мировых финансовых рынков на пандемию коронавируса указывает на движение глобальной экономики к рецессии, но такой сценарий не следует считать неизбежным. Об этом говорится в статье аналитиков Boston Consulting Group (BCG) Филиппа Карлссона-Шлезака, Мартина Ривза и Пола Шварца в журнале Harvard Business Review.

В частности, авторы указывают, что ситуация вокруг этой эпидемии очень неопределенна, и между активными распродажами на финансовых рынках и ситуацией в реальной экономике может не быть прямой связи. Тем не менее, риск наступления рецессии - очень вероятный сценарий, отмечают они.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Какой может быть рецессия, вызванная коронавирусом

Эксперты BCG делят рецессии на три категории: реальная, политическая и финансовый кризис. Реальная рецессия подразумевает рост капитальных расходов, который переходит в экономический спад. Также вызвать спад экономики могут внешние шоки, влияющие на спрос и предложение. Именно такую рецессию, вероятнее всего, может создать Covid-19, говорится в статье.

Политическую рецессию вызывают центробанки, оставляя слишком высокими базовые ставки, тем самым ужесточая условия кредитных операций и со временем подавляя экономический рост. Риск развития ситуации по этому сценарию - умеренный, поскольку США и другие страны сейчас активно снижают ставки, отмечают аналитики.

Что касается финансового кризиса, то авторы статьи сомневаются в справедливости аналогии с рецессией 2008 года, вызванной “плохими” кредитами. Отмечается, что некоторые эксперты указывают сейчас на пузырь в корпоративном кредитовании, однако корпоративное кредитование, по мнению аналитиков BCG, не обеспечивает рост реальной экономики, как обеспечивали кредиты рост рынка недвижимости во время последней рецессии. Не делает этого и задолженность на балансе банков, отмечают они. Поэтому риск банкротств мелких игроков кредитного рынка невысок. Но стресс, связанный с коронавирусом, может уменьшить приток денег, особенно для малого и среднего бизнеса.

Основываясь на этой классификации, а также на истории предыдущих эпидемий, авторы делают оптимистичные выводы для реальной экономики. Они также отмечают, что реальные рецессии обычно бывают более мягкими, чем политические или вызванные финансовым кризисом, поскольку представляют собой, хоть и сильные, но все же временные нарушения спроса или предложения.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Сценарии восстановления экономики

В зависимости от того, как сильно будет нарушен спрос, как долго продлится шок и будет ли повреждена структура экономики, авторы статьи предлагают три сценария восстановления мировой экономики.

V-образный. Подразумевает спад производства и затем восстановление роста на прежнем уровне. При этом сценарии ежегодные показатели роста могут полностью компенсировать шок. Аналитики указывают, что этот сценарий может сейчас казаться слишком оптимистичным, но именно его они считают наиболее вероятным.

U-образный сценарий предполагает продолжительный шок: экономика вернется к росту, но будет определенный безвозвратный спад производства. Такой сценарий считается возможным, но пока для него недостаточно свидетельств.

L-образный. При этом сценарии Covid-19 наносит существенный вред структуре экономики, то есть ломает что-то на стороне предложения - рынок труда, возможность накопления капитала или производительность. Это самый пессимистичный сценарий, который авторам статьи трудно представить. Рано или поздно эпидемия закончится, отмечают они.

Читайте также: Кризис затронет каждого - пора на работу. 10 мнений бизнеса о продлении карантина