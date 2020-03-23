В Офисе президента ожидают падения ВВП из-за коронавируса. Назвали цифру

Падение ВВП Украины при оптимистическом сценарии распространения коронавируса составит 5% в 2020 году. Об этом сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в ходе онлайн дискуссии "СOVID-19" 23 марта.

"При оптимистическом сценарии с коронавирусом мы видим падение 5% ВВП в этом году", - сказала она.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ковалив отметила, что из-за нестабильной ситуации сложно строить макроэкономические прогнозы.

"Ситуация каждый день меняется", - пояснила замглавы Офиса президента.

Читайте также: Экономика после коронавируса: протекционизм, перепроизводство и еще 10 трендов нового мира

Читайте также: Все говорят о новом кризисе. Что делать: покупать доллары или уже гречку? 5 советов