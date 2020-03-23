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В Офисе президента ожидают падения ВВП из-за коронавируса. Назвали цифру

В Офисе президента ожидают падения ВВП из-за коронавируса. Назвали цифру
23.03.2020, 18:28

Украинская экономика, по оптимистической оценке Офиса президента, может упасть на 5% в 2020 году

Падение ВВП Украины при оптимистическом сценарии распространения коронавируса составит 5% в 2020 году. Об этом сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в ходе онлайн дискуссии "СOVID-19" 23 марта.

"При оптимистическом сценарии с коронавирусом мы видим падение 5% ВВП в этом году", - сказала она.

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Ковалив отметила, что из-за нестабильной ситуации сложно строить макроэкономические прогнозы.

"Ситуация каждый день меняется", - пояснила замглавы Офиса президента.

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Кучук Марина
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мировой кризис Юлия Ковалив ввп украины коронавирус
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