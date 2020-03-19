Полмиллиона украинцев могут лишиться работы из-за коронавируса - Милованов

По консервативной оценке экс-министра экономики Тимофея Милованова, в Украине из-за коронавирусного карантина лишиться работы могут 170 000-500 000 человек. Об этом Милованов написал в Facebook.

По его словам, если безработица в Украине вырастет в связи с коронавирусом так, как в Китае (на 1% за январь-февраль), то работу потеряют 170 000 человек.

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Но данные Китая - это официальная статистика, пишет Милованов. Наиболее уязвимыми к потере работы во время кризиса являются неформально занятые работники, отметил он.

“В Украине это около 20% от общего числа работников, или 3,4 млн человек. Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 000 человек”, - подсчитал экономист.

Он предположил, что от четверти до половины из них потеряют работу. Это от 175 000 до 350 000 человек. Если же увольнения произойдут еще в других отраслях неформально занятых, то цифра будет еще больше, утверждает экс-глава Минэкономики.

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По данным Международной организации труда, безработица во всем мире в 2020 году может составить 25 млн человек, если правительства не предпримут срочные меры.

Карантин в Украине предварительно продлится до 3 апреля. Перекрыты границы, ограничена работа транспорта, закрыты заведения питания и развлечений, салоны красоты и спортзалы. Власти пошли на определенные послабления для бизнеса, чтобы поддержать его. Сколько теряют украинские рестораторы, читайте здесь>>>

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