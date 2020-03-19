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Без работы могут остаться 25 млн человек из-за коронавируса - МОТ

Без работы могут остаться 25 млн человек из-за коронавируса - МОТ
19.03.2020, 13:22

Международная организация труда призвала правительства к срочным мерам, чтобы не допустить высокой безработицы в связи с коронавирусом

Около 25 млн человек могут остаться без работы из-за пандемии коронавируса, если правительства стран не отреагируют, говорится в заявлении Международной организации труда (МОТ).

Основываясь на различных сценариях влияния COVID-19 на рост мирового ВВП, оценки МОТ указывают на рост глобальной безработицы от 5,3 млн до 24,7 млн.

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“Если мы увидим скоординированный ответ международного сообщества, как это было во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, то влияние нынешнего кризиса на безработицу может быть значительно меньшим”, - сказано в заявлении.

Для сравнения, кризис 2008-2009 гг. привел к безработице 22 млн человек.

Организация призвала к срочным мерам по защите труда, поддержке рабочих мест и доходов, а также к стимулированию экономики. Эти меры включают в себя расширение социальной защиты, поддержание рабочих мест (кратковременная работа, оплачиваемый отпуск и другие субсидии), финансовые и налоговые льготы, в том числе для микро-, малых и средних предприятий.

Также в МОТ отмечают необходимость кредитования и финансовой поддержки тех секторов экономики, которые пострадают больше всего.

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Кучук Марина
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мировой кризис безработица рынок труда коронавирус Международная организация труда мот
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