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Коронавирус приведет к глобальной рецессии и дефолтам - S&P

Коронавирус приведет к глобальной рецессии и дефолтам - S&P
18.03.2020, 09:03

Мировая экономика впадет в рецессию впервые с 2009 года, считают аналитики S&P Global

Внезапный сбой в мировой экономике, вызванный мерами по сдерживанию коронавирусной инфекции COVID-19, спровоцирует глобальную рецессию в 2020 году, говорится в отчете рейтингового агентства S&P Global.

Замедление в мировой экономике случится впервые с 2009 года. По мнению аналитиков S&P, общегодовой рост мирового ВВП не превысит 1-1,5%, при этом самым тяжелым будет второй квартал. Агентство отмечает риски дальнейшего понижения прогнозов.

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Также в S&P прогнозируют рост корпоративных дефолтов в США и Европе на 10% в текущем году. Ущерб кредитоспособности нанесут падение денежного потока, более жесткие условия финансирования и обвал цен на нефть, считают аналитики.

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Кучук Марина
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