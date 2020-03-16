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Фондовые индексы США обвалились более чем на 10%. Торги снова останавливали

Фондовые индексы США обвалились более чем на 10%. Торги снова останавливали
16.03.2020, 17:59

Основные фондовые индексы США рушатся, не смотря на попытки властей поддержать экономику

Торги на Уолл-стрит 16 марта открылись обвалом основных американских фондовых индексов в среднем на 8%. Это привело к третьей 15-минутной остановке торгов за месяц. Затем индексы рухнули еще больше, пишет Wall Street Journal.

После возобновления торгов Dow Jones снижался на 12,07%, S&P 500 - на 11,4%, NASDAQ Composite - на 11,7%.

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Индексы снижаются, несмотря на то, что 15 марта Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования до 0-0,25%.

Правило о приостановке торгов на 15 минут ввели на Нью-Йоркской фондовой бирже после “черного понедельника” 19 октября 1987 года, когда Dow Jones упал на рекордные за всю историю 22,6%.

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Кучук Марина
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