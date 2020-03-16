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Почти ноль. Федрезерв США второй раз за месяц снизил ставки

Почти ноль. Федрезерв США второй раз за месяц снизил ставки
16.03.2020, 09:50

Центробанк США пытается бороться с рисками для экономики в связи с распространением коронавируса

Федеральная резервная система США снизила ставки до целевого диапазона от 0% до 0,25% и заявила, что в ближайшие недели расширит баланс минимум на $700 млрд для противостояния последствиям распространения коронавируса. Об этом пишет Reuters.

"Комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению максимальных целей в области занятости и стабильности цен", - говорится в сообщении ФРС.

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Основная кредитная ставка снижена на 150 базисных пунктов до 0,25%, чтобы побудить банки использовать окно срочного кредитования. Депозитарные учреждения могут заимствовать средства из этого дисконтного окна на периоды до 90 дней, с предварительной оплатой и возобновлением заемщиком на ежедневной основе.

ФРС также заявила, что поддержит банки США, которые начали использовать буферный капитал, накопленный после финансового кризиса 2008 года, и снизит нормы обязательных резервов до 0% с 26 марта.

По данным The Wall Street Journal, ФРС рассматривает приобретение гособлигаций США как минимума на $500 млрд и ипотечных ценных бумаг на $200 млрд.

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Андреева Анна
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